OECD: Öncü göstergeler, büyük ekonomilerde Kovid-19 krizinde toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor
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OECD: Öncü göstergeler, büyük ekonomilerde Kovid-19 krizinde toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor

08.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:20
OECD: Öncü göstergeler, büyük ekonomilerde Kovid-19 krizinde toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bileşik öncü göstergelerin ABD, Çin, Almanya ve Fransa gibi çoğu büyük ekonomide Kovid-19'un neden olduğu ekonomik krizde toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini ancak toparlanmada değişim oranının ülkeler arasında farklılık arz ettiğini belirtti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bileşik öncü göstergelerin ABD, Çin, Almanya ve Fransa gibi çoğu büyük ekonomide Kovid-19'un neden olduğu ekonomik krizde toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini ancak toparlanmada değişim oranının ülkeler arasında farklılık arz ettiğini belirtti.

OECD, ekonomik faaliyetlerdeki dönüm noktalarını 6 ila 9 ay önceden tahmin edebilecek şekilde tasarlanan bileşik öncü göstergelerini (CLIs) açıkladı.

Buna göre, CLIs; ABD, Çin, Almanya ve Fransa gibi çoğu büyük ekonomide Kovid-19'un neden olduğu sağlık ve ekonomik krizinde toparlanmanın devam ettiğini gösterirken, toparlanmada değişim oranı ülkeler arasında farklılık arz etti.

OECD açıklamasında, "ABD, Japonya ve Kanada'da CLIs'ler istikrarlı büyümeye işaret ediyor. Fransa, İtalya ve Almanya'da, CLIs'ler ılımlı büyüme işaretleri gösteriyor. AB ile bir ticaret anlaşmasının yıl sonundan önce tamamlanması ihtimaline ilişkin belirsizliğin arttığı İngiltere'de CLIs, üçüncü ayda da geriledi." ifadeleri kullanıldı.

Gelişmekte olan ekonomiler arasında Çin ve Brezilya'da imalat sektörü CLIs'ı istikrarlı bir şekilde gelişirken, Hindistan'da CLIs, ılımlı bir hızda yükselmeye devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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