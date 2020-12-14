OECD'nin kuruluşunun 60. yıl dönümü etkinliği düzenlendi
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OECD'nin kuruluşunun 60. yıl dönümü etkinliği düzenlendi

14.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:02
OECD'nin kuruluşunun 60. yıl dönümü etkinliği düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) kuruluşunun 60. yıl dönümüne ilişkin etkinlik düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) kuruluşunun 60. yıl dönümüne ilişkin etkinlik düzenlendi.

Etkinliğin resmi açılış konuşmasını yapan OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, örgütün kuruluşuna ilişkin bilgiler verdi.

Gurria, OECD'nin uluslararası birçok konuda bir referans olduğunu ifade etti.

OECD'nin 1971'te çevre konusunda bir birim oluşturan ilk örgüt olduğunu belirten Gurria, örgütün son 10 yıldır geliştiğini ve insan merkezli politika geliştirdiğini kaydetti.

Gurria, dünyadaki zorlukların, salgının ve iklim değişikliğinin sebep olduğu sorunlarla etkili şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise çok taraflılığının eleştirildiği dönemde OECD'nin önemli çalışmalarda bulunduğunu söyledi.

OECD'nin çok taraflılığı koruması ve iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade eden Macron, internet devlerinin vergi ödemeden gelir sağladığını, bunun vatandaşlar için kabul edilemez olduğunu belirtti.

Macron, OECD çerçevesinde dijital verginin adil şekilde düzenlenmesi ve dünyada ekonomik ve sosyal konularda eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini aktardı.

OECD'nin kuruluşunun 60. yıl dönümüne ilişkin düzenlenen etkinliğe dünyadan birçok lider video mesaj gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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