OECD: Küresel ekonomi iyileşiyor, ancak toparlanma eşitsiz

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre, ekonomiye ilişkin beklentiler iyileşiyor; ancak, ekonomik desteklere ve kamu sağlığı politikaları temelinde yükselen toparlanma eşitsiz gelişiyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre, ekonomiye ilişkin beklentiler iyileşiyor; ancak, ekonomik desteklere ve kamu sağlığı politikaları temelinde yükselen toparlanma eşitsiz gelişiyor.

OECD'nin en son Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, giderek daha fazla insanın aşılandığı ve kamu yardımlarının talebi artırmaya destek olduğu gelişmiş ekonomilerde işletmeler virüsün yayılmasını durdurmak için uygulanan kısıtlamalara daha iyi uyum sağlıyor.

Buna karşılık, aşılara erişimin yanı sıra, kamu yardımlarının sınırlı kaldığı gelişmekte olan ülkelerde ekonomik toparlanma daha yavaş gelişiyor.OECD yeni raporunda, dünyanın önde gelen ekonomilerindeki büyüme öngörülerini de yukarı yönlü revize etti. OECD raporunda, küresel ekonominin bu yıl için büyüme öngörüsü, Aralık raporundaki yüzde 4.2'den yüzde 5.8'e yükseltildi. Bu yükselişin öncülerinden olduğu belirtilen ABD ekonomisine ilişkin büyüme öngörüsü de aynı dönemde yüzde 3.7'de yüzde 4.4'e çıkarıldı.Raporda, küresel ekonomik aktevitenin pandemi öncesi düzeylere dönmesine karşın, 2022'nin sununda, krizin yaşanmamış olması durumunda ulaşılacak düzeylerin 3.0 trilyon dolar altında kalacağının da altı çizildi.Raporda ayrıca, dünya nüfusunun büyük bir bölümünün aşılanmadığına da dikkat çekilerek, bu koşullarda yeni salgın riskinin sürdüğü koşullarda, iyileşmenin düzensiz ve yeni sorunlar karşısında savunmasız kalacağı uyarısı yapıldı.OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, Ekonomik Görünüm Raporu'nu sunuşunda, birçok ülkede uygulanan etkili aşılama programlarının, son Ekonomik Görünüm Raporu'nu, pandemi döneminde hazırlanan tüm programlara göre "daha umut verici" kıldığına dikkat çekti ve "Ancak dünya çapında milyonlarca kişi için bir aşıya erişim hala uzak bir ihtimal. Aşıların üretimini ve adil dağıtımını acilen hızlandırmamız gerekiyor" diye uyardı.OECD Baş Ekonomisti Laurence Boone da, rapordaki en son öngörülerin, birçok ülkede pandemiden ağır şekilde etkilenenlerin, yakında işe dönüp yeniden normal bir yaşama başlayabileceklerine ilişkin umutları artırıcı nitelikte olduğuna dikkat çekti.Buna karşılık dünyanın, "iyileşmenin kritik aşamasında" olduğuna da dikkat çeken Boone, "Aşı üretimi ve dağıtımı küresel olarak hızlandırılmalı ve etkili halk sağlığı stratejileriyle desteklenmelidir" çağrısı yaptı: "Düşük gelirli ülkelere, nüfuslarını aşılamak için gerekli tıbbi ve finansal kaynakları sağlamak için daha güçlü uluslararası işbirliğine gereksinim var. Sağlık ürünleri ticaretinin kısıtlama olmaksızın yapılmasına izin verilmelidir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı