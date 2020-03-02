OECD küresel büyüme tahminini düşürdü

02.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:10

OECD, koronavirüs endişesiyle bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini 0,5 puan düşürdüğünü duyurdu.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 'Koronavirüs: Dünya Ekonomisi Risk Altında' başlıklı Ekonomik Görünüm ara değerlendirme raporunu yayımladı. OECD koronavirüs endişesiyle bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini 0,5 puan düşürerek yüzde 2,4'e çektiğini açıkladı. Raporda, Türkiye'nin de bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini 0,3 puan düşürülerek yüzde 2,7'e çekilirken, 2021 büyüme tahmini ise 0,1 puan artırılarak yüzde 3,3'e yükseltildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA