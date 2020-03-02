OECD koronavirüs nedeniyle küresel ekonominin büyüme tahminini düşürdü
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl için küresel ekonominin büyüme tahminini yüzde 2.9'dan yüzde 2,4'e düşürdü. OECD, bugün açıklanan "Koronavirüs: Dünya Risk altında" başlıklı raporunda, durumun çok daha kötüye gidebileceğini kaydetti
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl için küresel ekonominin büyüme tahminini yüzde 2.9'dan yüzde 2,4'e düşürdü. Salgının devam etmesi durumunda küresel ekonominin daha da etkileneceği uyarısında bulundu.
OECD, bugün açıklanan "Koronavirüs: Dünya Risk altında" başlıklı raporunda, durumun çok daha kötüye gidebileceğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular