OECD koronavirüs nedeniyle küresel ekonominin büyüme tahminini düşürdü

02.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:24

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl için küresel ekonominin büyüme tahminini yüzde 2.9'dan yüzde 2,4'e düşürdü. Salgının devam etmesi durumunda küresel ekonominin daha da etkileneceği uyarısında bulundu.



OECD, bugün açıklanan "Koronavirüs: Dünya Risk altında" başlıklı raporunda, durumun çok daha kötüye gidebileceğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle