OECD İstanbul Merkezi yarın açılacak
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OECD İstanbul Merkezi yarın açılacak

21.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:18
OECD İstanbul Merkezi yarın açılacak

Türkiye ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) iş birliğiyle kurulan "OECD İstanbul Merkezi" yarın düzenlenecek tanıtım toplantısıyla açılacak.

Türkiye ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) iş birliğiyle kurulan "OECD İstanbul Merkezi" yarın düzenlenecek tanıtım toplantısıyla açılacak.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, açılış programının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ve çeşitli ülkelerden bakanlar ve üst düzey davetlilerin katılımıyla yarın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İstanbul-Odakule binasında faaliyete başlayacak OECD İstanbul Merkezi, Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunacak.

OECD İstanbul Merkezi, "rekabetçilik, girişimcilik, ticaret, kamu yönetişimi, yenilikçilik, beşeri sermayenin harekete geçirilmesi, bağlantılılık ve altyapının geliştirilmesi, iktisadi direncin artırılması ve yeşil büyüme ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dünya ekonomisinin geleceği ve yeniden inşası" alanlarına odaklanarak, bu konularda politikalar geliştirecek.

Söz konusu merkez, yüksek seviyeli ve teknik düzeyde toplantılara ev sahipliği yaparak, paydaşlar arasında diyalog ortamı da sağlayacak.

OECD çalışmalarından Türkiye'nin yanı sıra başta Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya olmak üzere, yakın coğrafyadaki ülkelerin de faydalanmasına imkan vermesi amaçlanan İstanbul OECD Merkezi'nde, Türkiye'den ve diğer ülkelerden uzmanlar birlikte çalışacak.

OECD'nin 5'inci bölgesel merkezi olacak

Türkiye'nin kurucu üyelerinden olduğu OECD, dünyanın önde gelen, gelişmiş ve gelişmekte olan 37 ülkesinin üyesi bulunduğu küresel bir erişim ağı niteliği taşıyor. Uluslararası bu örgütün geniş bir etki alanı bulunuyor.

OECD'nin ana karargahı olan Paris dışında, Berlin, Meksiko, Tokyo ve Washington'da da merkezleri bulunuyor. OECD İstanbul Merkezi, OECD'nin 5'inci bölgesel merkezi olarak faaliyetlerini yürütecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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