OECD GSYH'de 2. çeyrekte yüzde 9.8 ile "benzersiz" düşüş Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) genelinde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.8 ile "benzersiz bir şekilde" düştü.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) genelinde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.8 ile "benzersiz bir şekilde" düştü.

OECD'den yapılan açıklamada, "Küresel finansal krizin zirvede olduğu 2009'un ilk çeyreğindeki yüzde 2.3 düşüşten de belirgin bir şekilde yüksek olan düşüş, OECD bölgesi için bugüne kadar belirlenen en büyük düşüş oldu" denildi.

Açıklamaya göre ikinci çeyrekte GSYH, Birleşik Krallık'ta yüzde 20.4, Fransa'da yüzde 13.8 düştü.GSYH ikinci çeyrekte İtalya, Kanada ve Almanya'da sırasıyla yüzde 12.4, yüzde 12.0 ve yüzde 9.7 oranında daralırken, bir önceki çeyrekte de yüzde 5.4, yüzde 2.1 ve yüzde 2.0 geriledi.ABD'de GSYİH, önceki çeyrekteki yüzde 1.3'ün ardından, yüzde 9.5 daraldı.Japonya'da GSYİH, önceki çeyrekte yüzde 0.6 düşüşe kıyasla 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7.8 daraldı.

Kaynak: DHA