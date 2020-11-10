OECD genelinde işsizlik Eylül'de yüzde 7.3'e geriledi
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OECD genelinde işsizlik Eylül'de yüzde 7.3'e geriledi

10.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:04
OECD genelinde işsizlik Eylül'de yüzde 7.3'e geriledi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) genelinde işsizlik, Ağustos ayındaki yüzde 7.4 düzeyinden, Eylül ayında yüzde 7.3'e geriledi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) genelinde işsizlik, Ağustos ayındaki yüzde 7.4 düzeyinden, Eylül ayında yüzde 7.3'e geriledi.

OECD verilerine göre, OECD bölgesi işsizliği Eylül ayında, pandemi öncesindeki Şubat ayına göre hala 2.1 yüzde puan yukarıda bulunuyor.

OECD bölgesinde genç (15 - 24 yaş) işsizliği de, Eylülde aylık bazda 0.8 yüzde puan düşüşle yüzde 14.6'ya gerilese de, pandemi öncesindeki Şubat ayına göre hala 3.4 yüzde puan yukarıda bulunuyor.OECD'nin açıklamasında, genel olarak işsizlik oranındaki son düşüşleri yorumlarken "biraz özen gösterilmesi"nin gerektiğine dikkat çekilerek, verilerin ABD ve Kanada'daki geçici işten çıkarılmış işçilerin geri dönüşünü yansıtığı anımsatıldı ve bu konumdaki kişilerin ABD ve Kanada'da "işsiz" olarak tanımlanırken, diğer birçok ülkede işsizler arasında sayılmadıkları belirtildi.

OECD üyesi ülkeleri Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Kore Cumhuriyeti, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, İzlanda, Kanada, Kolombiya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Şili, Yeni Zelanda, Yunanistan oluşturuyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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