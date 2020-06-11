OECD Genel Sekreteri Angel Gurria: İkinci dalga ekonomik küçülmeyi yüzde 7,5'lere taşıyabilir
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OECD Genel Sekreteri Angel Gurria: İkinci dalga ekonomik küçülmeyi yüzde 7,5'lere taşıyabilir

Dünya, Covid-19 salgınıyla tetiklenen son yılların en ağır ekonomik kriziyle karşıya. Birçok ülke kısıtlayıcı tedbirlerini kaldırmaya başladı ancak ekonomik iyileşme yakın zamanda ivme kazanmayabilir.

11.06.2020 22:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:27

Dünya, Covid-19 salgınıyla tetiklenen son yılların en ağır ekonomik kriziyle karşıya. Birçok ülke kısıtlayıcı tedbirlerini kaldırmaya başladı ancak ekonomik iyileşme yakın zamanda ivme kazanmayabilir.View on euronews

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria: İkinci dalga ekonomik küçülmeyi yüzde 7,5'lere taşıyabilir
Kaynak: Euronews.com

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