OECD Genel Sekreteri Angel Gurria: İkinci dalga ekonomik küçülmeyi yüzde 7,5'lere taşıyabilir
Dünya, Covid-19 salgınıyla tetiklenen son yılların en ağır ekonomik kriziyle karşıya. Birçok ülke kısıtlayıcı tedbirlerini kaldırmaya başladı ancak ekonomik iyileşme yakın zamanda ivme kazanmayabilir.
11.06.2020 22:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:27
Dünya, Covid-19 salgınıyla tetiklenen son yılların en ağır ekonomik kriziyle karşıya. Birçok ülke kısıtlayıcı tedbirlerini kaldırmaya başladı ancak ekonomik iyileşme yakın zamanda ivme kazanmayabilir.View on euronews
Kaynak: Euronews.com