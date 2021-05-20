OECD'den aşırı alkol tüketimine karşı tedbir alma çağrısı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Birliği (AB) ve G20 ülkelerinde 30 yıl içerisinde alkol tüketiminin ortalama yaşam süresini 1 yıla yakın kısaltacağını bildirerek, aşırı alkol tüketimine karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Birliği (AB) ve G20 ülkelerinde 30 yıl içerisinde alkol tüketiminin ortalama yaşam süresini 1 yıla yakın kısaltacağını bildirerek, aşırı alkol tüketimine karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.

OECD tarafından yayımlanan Zararlı Alkol Tüketimini Engelleme raporunda, alkol tüketimini engellemeye yönelik her 1 avro yatırımın, 16 avro ekonomik kazanç getireceği ifade edildi.

Raporda, 52 OECD, AB ve G20 ülkelerinin verilerinin incelenmesi sonucu, günde kadınlarda 1, erkeklerde 1,5 bardaktan fazla alkol tüketiminin neden olduğu hastalık ve yaralanmaların gelecek 30 yıl içerisindeki tahmini yaşam süresini ortalama 0,9 yıl düşüreceği aktarıldı.

Bu oranın merkez ve doğu Avrupa ülkelerinde en yüksek olacağı kaydedilen raporda, belirtilen miktardan fazla alkol tüketiminin sağlık harcamalarında ortalama yüzde 2,4 artışa yol açacağı belirtildi.

Raporda, alkol tüketiminin iş verimliliğine etkisi göz önüne alındığında gayri safi milli hasılayı ortalama yüzde 1,6 düşüreceğine, bunun Türkiye'de yüzde 0,2, Litvanya'da yüzde 3,8 olacağına işaret edildi.

Kovid-19 alkol tüketimini artırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, alkol tüketimini artırdığını bildirenlerin sayısının, azalttığını bildirenlerin sayısından fazla olduğu vurgulanan raporda, Almanya, ABD ve İngiltere'de 2020'de alkol satışlarının 2019'a göre yüzde 3,5 artış gösterdiğinin altı çizildi.

Raporda, karantina dönemlerinde Avustralya, Belçika, ABD, Fransa ve İngiltere'de kadın, küçük çocuğu olan ebeveynler, yüksek gelirli kişiler ile depresyon ve anksiyete belirtisi gösteren kişilerin alkol tüketimini en fazla artıranlar olduğu, ayrıca AB ülkelerinde alkole bağlı aile içi şiddet nedeniyle yapılan imdat çağrılarının yüzde 60 arttığına dikkat çekildi.

Toplumun bazı kesimlerinde küçük yaşta, aşırı ve tıka basa alkol tüketimi alışkanlıklarının oluşmaya başladığı kaydedilen raporda, bunu önlemek için alkolün teşvik edilmesinin önüne geçilmesi, çocukların alkol erişiminin engellenmesi, trafikte polis kontrolünün artırılması, vb. önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Türkiye'de alkol tüketimi daha düşük

Rapora göre, Türkiye, G20 ülkeleri arasında Endonezya'dan sonra alkol tüketiminin en az olduğu ikinci ülke olurken, OECD ülkeleri arasında ise alkol tüketiminde son sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru