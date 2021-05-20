OECD'den aşırı alkol tüketimi uyarısı

OECD, 30 yıl içerisinde 1,1 milyon insanın aşırı alkol tüketimi nedeniyle hayatını kaybedebileceği konusunda uyarıda bulundu.

OECD, 30 yıl içerisinde 1,1 milyon insanın aşırı alkol tüketimi nedeniyle hayatını kaybedebileceği konusunda uyarıda bulundu. Türkiye, OECD ve G20 üyeleri arasında alkol tüketiminde son sıralarda yer alıyor.Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) bugün sonuçlarını açıkladığı araştırma, Avrupa Birliği (AB) ve G20 ülkelerinde yaklaşık 1,1 milyon insanın 30 yıl içerisinde aşırı alkol tüketiminin zararlı etkileri nedeniyle hayatını kaybedebileceğini ortaya koydu.

OECD'nin tahminlerine göre, araştırmanın yürütüldüğü 52 ülkede 2050 yılına kadar aşırı alkol tüketimi nedeniyle ortalama yaşam beklentisinin 0,9 yıl azalacağı belirtildi. Alkol tüketiminin en yüksek olduğu ülkeler Almanya ve Avusturya'da bu oranın ortalama 1,6 yıla çıkabileceği tahmin ediliyor.

Siyasi tedbir çağrısı

OECD, sağlığa zarar verecek aşırı alkol tüketiminin azaltılması için siyasi tedbirlerin alınması çağrısında bulundu. OECD uzmanları, sağlığa zarar verecek alkol tüketiminin önlenmesi için yatırılacak her euronun, ekonomik getirisinin 16 kat fazla olacağına dikkat çekti. Araştırma sonuçlarının yer aldığı raporda, birçok ülkede alkol tüketiminin zararlarına önleyecek etkili düzenlemelerin olmadığı veya uygulanmadığı ifade edildi.

Araştırmada, alkol tüketiminin zararlı olma eşiğini gösteren oranlar da paylaşıldı. Buna göre, bir kadının günde tükettiği saf alkol miktarı 12 gramı, bir erkeğin ise 18 gramı aşması zararlı alkol tüketimi olarak tanımlandı. Alkol tüketiminin, OECD, AB ve G20 ülkeleri arasındaki eğilimlerini de mercek altına alan çalışma, ülkeleri alkol tüketilen sürelere, tüketilen alkolün tipine, aynı zamanda tüketilen orana ve alkol bağımlılığı seviyelerine göre analiz etti.

OECD ülkelerinde yaşayan insanların yılda ortalama 10 litre saf alkol tükettiği belirtilirken, yetişkinlerin yüzde 30'unun 30 gün içerisinde aralıklı olarak en az bir kere yoğun alkol tükettiği ifade edildi. Söz konusu ülkelerin nüfusunun yüzde 3,7'sinin alkol bağımlılığı olduğu belirtilirken, bu oranın bazı ülkelerde yüzde 10'a kadar çıkabildiği ifade edildi.

Türkiye'de alkol tüketimi daha düşük

G20 ve OECD üyesi olan Türkiye, Suudi Arabistan, Endonezya ve Hindistan'da alkol tüketiminin göreceli olarak daha düşük olduğu kaydedildi.

G20 ülkeleri arasında, Türkiye Endonezya'dan sonra en düşük alkol tüketiminin olduğu ikinci ülke olurken, OECD ülkeleri arasında ise alkol tüketiminde son sırada yer aldı.

En çok tüketilen alkol, OECD ülkelerinde yüzde 42 ile bira, yüzde 29 ile şarap olarak kaydedildi.

Alkol tüketiminin gelirle ilişkisi

OECD ülkelerinde alkolün son yirmi yıl içerisinde daha ekonomik hale geldiği, alkol alımının yükselmesinin ana nedeninin gelirlerdeki artış olduğu belirtildi. Çalışmada, çoğu ülkede, gelir oranı ile haftada en az bir kere alkol tüketme arasında ilişki olduğuna dikkat çekildi.

AFP/AI, JD

(c)

Kaynak: Deutsche Welle