OECD'de yüksek vasıflı göçmenlerin en fazla tercih ettiği ülke Avustralya; Türkiye listenin sonunda

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yayınladığı bir rapor, üye ülkeler içinde yüksek vasıflı göçmenlerin yaşamak ve çalışmak için en fazla tercih ettiği ülkenin Avustralya olduğunu ortaya koyarken, Türkiye bu liste içinde son sırada yer aldı.

OECD, fırsatlar, gelir ve vergi, gelecek, aile ortamı, hüner ve beceri, yaşam kalitesi gibi kriterlere bakarak yüksek vasıflı göçmenlerin tercih ettiği ülkelerin sıralamasını yaptı. Buna göre Avustralya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi İsveç, İsviçre, Yeni Zelanda ve Kanada izledi. Euronews.com'da Görüntüle