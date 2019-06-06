OECD'de nisan ayında ortama gıda enflasyonu yüzde 2,3, Türkiye'de yüzde 31,9 oldu

OECD'de nisan ayında ortama gıda enflasyonu yüzde 2,3, Türkiye'de yüzde 31,9 oldu

OECD’de nisan ayında ortama gıda enflasyonu yüzde 2,3 iken Türkiye’de yüzde 31,9 oranındaEkonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), nisan ayı rakamlarına göre, Türkiye’de gıda enflasyonu yüzde 31,9’a çıktı.

OECD'de nisan ayında ortama gıda enflasyonu yüzde 2,3, Türkiye'de yüzde 31,9 oldu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) nisan ayı rakamlarına göre Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 31,9'a çıktı.

OECD'ye göre nisan ayında üye ülkelerde ortama gıda enflasyonu bir önceki yıl aynı döneme oranla yüzde 2,3 oranında, AB ülkelerinde yüzde 1,7 oranında, G7 ülkelerinde ise yüzde 0,9 oranında gerçekleşti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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