OECD'de nisan ayında ortama gıda enflasyonu yüzde 2,3, Türkiye'de yüzde 31,9 oldu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) nisan ayı rakamlarına göre Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 31,9'a çıktı.

OECD'ye göre nisan ayında üye ülkelerde ortama gıda enflasyonu bir önceki yıl aynı döneme oranla yüzde 2,3 oranında, AB ülkelerinde yüzde 1,7 oranında, G7 ülkelerinde ise yüzde 0,9 oranında gerçekleşti. Euronews.com'da Görüntüle