Oecd Avusturya Ekonomisi Büyüme Tahminini Yükseltti
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Oecd Avusturya Ekonomisi Büyüme Tahminini Yükseltti

Oecd Avusturya Ekonomisi Büyüme Tahminini Yükseltti
Habermetre - Haberler | Toplum

OECD tarafından açıklanan ekonomik öngörü raporuna göre, Avusturya ekonomisinin 2021 yılında düşünülenin ötesinde %3, 4 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir.

OECD tarafından açıklanan ekonomik öngörü raporuna göre, Avusturya ekonomisinin 2021 yılında düşünülenin ötesinde %3, 4 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. 2022 yılında ise büyümenin %4, 2 olması öngörülmektedir. Raporda, ekonomik krizin henüz atlatılmamış olduğu, özellikle işsizlik rakamlarının kriz öncesi seviyeden yüksekte olduğu ve Kamu Borcunun GSYİH'e oranının da %70'den %84'e yükselmiş olduğu belirtilmiştir.

Kaynak: Der Standard

Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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