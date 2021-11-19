Odunpazarıspor'dan Eskişehirspor'a transfer

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - FIFA'da yer alan Christian Tanase dosyasını çözerek, altyapıya transfer yasağını kaldıran Eskişehirspor, Odunpazarıspor'da 2017'den beri forma giyen Kaan Gündoğdu'yu transfer etti.

2006 doğumlu Gündoğdu, kendi yaş grubunda ve üst yaş grubunda Eskişehir karmasına seçilerek, Bursa'daki Milli Takım Seçmelerinde U15 Milli Takım Kampında da yer aldı. Geleceğin yetenekleri arasında gösterilen Gündoğdu, Süper Lig takımları dâhil olmak üzere birçok takımdan transfer teklifi almasına rağmen, tercihini Eskişehirspor'dan yana kullandı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un makamında gerçekleşen Gündoğdu'nun imza törenine Odunpazarıspor Başkanı Evren Olcay ile birlikte Eskişehirspor Altyapı Sorumlusu Yöneticisi Anıl Koçan ve Altyapı Koordinatörü Serdal Eroy katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Kurt, Gündoğdu'ya futbol hayatında başarılar diledi. Her zaman Eskişehirspor için çalışacaklarını ifade eden Başkan Kurt, gerçekleşen transferin herkes için hayırlı olmasını diledi.

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