Odunpazarıspor Burdur'dan kupa ile döndü

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü, Antalya, Burdur,Isparta, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri birincilerinin katıldığı Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1. Kademesi'nden iki birincilik, üç ikincilik, bir üçüncülük ile döndü.

6 kategoride 246 sporcunun ter döktüğü yarışmada Odunpazarıspor, Kulüpler Kızlar U14 Takımı 1500 metre kategorisinde takım sıralamasında bölge birincisi oldu. U14 Erkekler sıralamada takım halinde birinci olan Odunpazarıspor, Erkekler U18 4000 metre kategorisinde de takım halinde ikinci oldu. Odunpazarıspor'un sporcularından Zeynep Özkara, ferdi sıralamada bölge birincisi olurken, ferdi sıralamada Zeynep Heves ve Hüseyin Özkan ikinci, Mustafa Kocatorun da üçüncü oldu. U18 3000 metre yarışmasında ise Ceyda Baş dördüncü, Serap Boztepe de beşinci oldu.

4 Aralıkta Niğde'de ter dökecek olan Odunpazarıspor sporcuları, kendilerine verdiği destekler için Kulüp Başkanı Evren Olcay ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

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