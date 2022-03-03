Odunpazarından kadınlara yüz yogası atölyesi

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığı için birçok branşda atölyeler düzenleyen Odunpazarı Belediyesi, bu atölyelere yenilerini ekliyor. Spor İşleri Müdürlüğü, kadınlar için son olarak yüz yogası atölyesi açtı. Eğitmenliğini Elif İlik'in yaptığı yüz yogası atölyesinde, yüzde olan kırışıkların ve sarkmaların doğal yoldan önlenmesi için tüyolar veriyor. Her Cuma 11.30-13.00 saatleri arasında Gökmeydan Mahallesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binasının 4. katında yer alan Spor İşleri Müdürlüğünde gerçekleştirilen yüz yogası atölyesine, kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yüz yogasının bir egzersiz sistemi olarak kan dolaşımını artırdığını ifade eden yetkililer, yüz yogası ile oksijen ve besin maddelerinin yüze erişiminin hızlandığını söyledi. Böylece kolojen ve elastin yapımının da uyarıldığını belirten yetkililer, yüz yogasının ciltte kırışıklıkları azalttığını ve cildin canlanmasını sağladığını kaydetti. Yüz yogasının yüzeysel kırışıklarda etkili olduğu gibi sarkmalarında da toparlayıcı etkisi olduğunu vurgulayan yetkiler, "Yüz egzersizleriyle tüm yüzümüz ve de Massseter kaslarımız(çiğneme kasları) çalışır. Boyun kasları da kuvvetlendirilir. Bazı çalışmalarla boyun etrafı kaslarındaki gerginlik de azaltılır. Eklem disfonksiyonlarında rahatlama sağlanabilir. Çünkü aşırı çalışan kasları ve eklemleri gevşeterek rahatlatır bu da ağrıyı azaltabilir. Yüzümüz yaşlandıkça cilt elastikiyetini kaybediyor. Kas ve cilt arasındaki yağ tabakası da inceliyor. Yağ tabakasının incelmesiyle derimiz ne yazık ki sarkmaya başlıyor. Yüz yogasıyla kas ve deri forma kavuşuyor" dedi.

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