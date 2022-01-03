Odunpazarı yılbaşında çalışanları unutmadı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Gündüz saatlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ve yılbaşı paketi dağıtan Odunpazarı Belediyesi Aşevi'nin mesaisi akşam saatlerinde de devam etti. Yılbaşı nedeniyle görev başında olan emekçiler de unutulmadı. Kolluk kuvvetlerinin nöbet tuttuğu noktalara, taksi duraklarına ve petrol istasyonlarına giden aşevi yetkilileri, onlara meyve ikram etti. Emekçilere iyi mesailer dileyen aşevi yetkilileri, Belediye Başkanı Kurt'un selam ve yeni yıl dileklerini de iletti.

Başkan Kurt'a kendilerini unutmadığı için teşekkür eden emekçiler, herkese iyi yıllar diledi.

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