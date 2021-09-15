Odunpazarı Umutlu Bir Hikâye ile tanıştıracak

Film gösterimi öncesinde konser dinletisinin de yapılacağı etkinlik, Sevinç, Yörükkırka, Kireç ve Türkmentokat mahallelerinde düzenlenecek.

Yapım, yönetim ve senaryosu Jale İncekol'a ait olan Umutlu Bir Hikâye'de, emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz'in, yıllar sonra Lüleburgaz'a bağlı Ertuğrul Köyü'ne dönerek, köyün kadınlarıyla Ertuğrul Köy Cumhuriyet Kadınları Korosu adını verdiği bir koro kurma hikâyesi anlatılıyor. Yaşları 40 ile 82 arasında değişen ve tamamı ilkokul mezunu 17 kadından oluşan koro üyelerinin, kendi kabuklarını kırarak, ekonomik özgürlüklerini elde etme hikâyesini konu alan filmin gösterimi, Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılacak.

16 Eylül 2021 Perşembe günü Çavlum Mahallesi'nin de katılımı ile Sevinç Mahallesi'nde, 17 Eylül Cuma günü Yörükkırka, 20 Eylül Pazartesi günü Kireç ve 21 Eylül Salı günü Türkmentokat Mahallesi'nde yapılacak film gösterimlerinin öncesinde saat 19:00'da Yunus Emre Kültür Merkezi hocalarının düzenleyeceği konser etkinliği olacak.

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