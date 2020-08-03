Odunpazarı ücretsiz kurban kesim yeri tam not aldı
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Odunpazarı ücretsiz kurban kesim yeri tam not aldı

Odunpazarı Belediyesi tarafından Kurban Bayramının rahat, huzurlu ve kurbanların sorunsuz kesebilmesi için hazırlanan ücretsiz kurban kesim yeri vatandaştan tam not aldı.

Odunpazarı ücretsiz kurban kesim yeri tam not aldı
03.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:36

Odunpazarı Belediyesi tarafından Kurban Bayramının rahat, huzurlu ve kurbanların sorunsuz kesebilmesi için hazırlanan ücretsiz kurban kesim yeri vatandaştan tam not aldı.

Vatandaşların kurban kesim sorunu yaşamaması, çevrede kötü görüntü ve kokularım oluşmaması, kimsenin rahatsızlık duymaması için Odunpazarı Belediyesi tarafından Fen İşleri Şantiyesi'nde kurban kesimi için özel bir alan oluşturuldu. Vatandaşlar bu bayramda da kurbanlarını kesebilmek için Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde yer alan kurban kesim yerlerini seçti.

'500 küçükbaş kurbanlık kesildi'

Temiz, hijyenik ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan bir ortamda sadece küçükbaş kurbanların kesildiği ücretsiz kurban kesim yerinde, vatandaşlara yardım etmek için kasap, güvenlik elemanı, temizlik personeli, veteriner hekimi, din görevlisi ve zabıta memurundan oluşan yaklaşık 40 personel görev aldı. Veteriner hekim ve din görevlisi gözetiminde yaklaşık 500 küçükbaş hayvanın kesildiği kesim alanında, kurbanların vatandaşlar tarafından daha rahat taşınması amacıyla belediye tarafından ücretsiz poşet de dağıtıldı. Ayrıca kesim yerine gelen vatandaşlara çay ikramı da yapıldı.

Kurbanlarını Odunpazarı Belediyesi Aşevi'ne bağışlayan vatandaşlar için de aşevinde özel kesim yerleri oluşturuldu. Vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere bağışlanan kurbanlar, burada hijyenik, temiz bir ortamda sosyal mesafe kurallarına uyularak kesildi. Kurbanları kesmek için Odunpazarı Belediyesi'nin kurban kesim yerlerini tercih eden vatandaşlar, kendilerine ücretsiz ve hijyenik kurban kesim hizmeti sunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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