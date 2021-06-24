Odunpazarı sokak müzisyenleri için başvuru tarihini uzattı
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Odunpazarı sokak müzisyenleri için başvuru tarihini uzattı

Odunpazarı sokak müzisyenleri için başvuru tarihini uzattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Odunpazarı Belediyesi'nde, belirlenen yerlerde sanatını icra etmek isteyen sokak müzisyenleri için seçme tarihleri yoğun talep üzerine uzatıldı.

Odunpazarı Belediyesi'nde, belirlenen yerlerde sanatını icra etmek isteyen sokak müzisyenleri için seçme tarihleri yoğun talep üzerine uzatıldı.

Odunpazarı Belediyesi, sokak müzisyenlerinin sanatlarını daha rahat ve kolayca icra etmesi için yeni dönem çalışmalarına başladı. Odunpazarı Belediyesi tarafından belirlenen yerlerde sanatlarını icra etmek isteyen müzisyenler için başvuru tarihi gelen yoğun talep üzerine uzatıldı. Belirlenen alanlarda sanatları icra etmek isteyen müzisyenler 7 Temmuz 2021 Çarşamba gününe kadar Yunus Emre Kültür Merkezi (YKSM) ve Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'ne başvurabilecek.

Başvuru yapanlar, 8-9 Temmuz 2021 tarihinde eğitmenler tarafından oluşturulan komisyon tarafından seçilecek. Müzisyenler, verilecek izin belgeleri ile Adalar, Hamamyolu ve Odunpazarı Tarihi Bölge'de kendileri için tahsis edilen yerlerde belirli saatlerde performans sergileyecekler. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı sokak müzisyenleri için başvuru tarihini uzattı
Odunpazarı sokak müzisyenleri için başvuru tarihini uzattı
Odunpazarı sokak müzisyenleri için başvuru tarihini uzattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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