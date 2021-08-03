Odunpazarı ritimle engelleri kaldırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Odunpazarı ritimle engelleri kaldırıyor

Odunpazarı ritimle engelleri kaldırıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi engelli bireyler ile ilgili çalışmalarını Yenikent Mahallesi Seramik Park'ta yer alan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde sürdürüyor.

Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde özel gereksinimli bireyler için gerçekleştirilen çalışmalardan biri de ritim atölyesi.

Ritim atölyesinde davul, darbuka gibi ritim aletlerini çalmayı öğrenen özel gereksinimli bireyler, hem keyifli zaman geçiriyor hem de dinleme ve dikkatini yoğunlaştırabilme becerilerini geliştiriyor. 7'şer kişilik gruplar halinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları, her hafta Çarşamba günü 13:30 -15:00 15:00-16:30 arasında gerçekleştiriliyor.

İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Ritim atölyesi ile ilgili bilgi veren yetkililer, müziğin ve ritim çalışmalarının özel gereksinimi olan öğrencilerin eğitimlerindeki tüm gelişim alanlarını destekleyen en etkili ve önemli disiplinlerden birisi olduğunu belirtti. Özel gereksinimli bireylerle iletişim kurmada yararlanılabilecek çok etkili bir teknik olduğunu ifade eden yetkililer, ritim çalışmalarının iletişimde dinleme ve dikkatini yoğunlaştırabilme becerilerinin gelişimi için büyük önem taşıdığının da altını çizdi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Haluk Levent Çağatay Akman Diana Spencer
Spor Ali Koç Mete Gazoz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Odunpazarı ritimle engelleri kaldırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 12:27:17. #1.16#

title