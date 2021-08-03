Odunpazarı ritimle engelleri kaldırıyor

Odunpazarı Belediyesi engelli bireyler ile ilgili çalışmalarını Yenikent Mahallesi Seramik Park'ta yer alan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde sürdürüyor.

Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde özel gereksinimli bireyler için gerçekleştirilen çalışmalardan biri de ritim atölyesi.

Ritim atölyesinde davul, darbuka gibi ritim aletlerini çalmayı öğrenen özel gereksinimli bireyler, hem keyifli zaman geçiriyor hem de dinleme ve dikkatini yoğunlaştırabilme becerilerini geliştiriyor. 7'şer kişilik gruplar halinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları, her hafta Çarşamba günü 13:30 -15:00 15:00-16:30 arasında gerçekleştiriliyor.

İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Ritim atölyesi ile ilgili bilgi veren yetkililer, müziğin ve ritim çalışmalarının özel gereksinimi olan öğrencilerin eğitimlerindeki tüm gelişim alanlarını destekleyen en etkili ve önemli disiplinlerden birisi olduğunu belirtti. Özel gereksinimli bireylerle iletişim kurmada yararlanılabilecek çok etkili bir teknik olduğunu ifade eden yetkililer, ritim çalışmalarının iletişimde dinleme ve dikkatini yoğunlaştırabilme becerilerinin gelişimi için büyük önem taşıdığının da altını çizdi.

Kaynak: Bültenler