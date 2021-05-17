Odunpazarı Ramazan Ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu
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Odunpazarı Ramazan Ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu

Odunpazarı Ramazan Ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgını, yaşanan ekonomik kriz, Ramazan Ayının ve tam kapanmanın aynı günlere denk gelmesi, zaten ekonomik olarak sıkıntı çeken ailelerin durumunu daha da kötüleştirdi.

Odunpazarı Belediyesi Aşevi, Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı sürdürdü.Tam kapanmanın olduğu günlerde de çalışmalarına devam eden Aşevi, kapanma nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşların yemeklerini evlerine götürdü.

Odunpazarı Belediyesi, yaşanan olumsuz tablodan etkilenerek ocakta tenceresini kaynatamaz duruma gelen ailelerin yanında olmayı sürdürüyor. Halk Market ve Aşevi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatan Odunpazarı Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca Aşevi ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği sağladı.

Hijyenik bir ortamda hazırlanarak, paketlenen sıcak yemekler, belediye ekipleri tarafından her gün ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürüldü. Aşevi, Ramazan Ayı boyunca her gün 3 bin kişiye iki öğün sıcak yemek ulaştırdı. Aşevi, sıcak yemek dışında yüzlerce ihtiyaç sahibine temel gıdalardan oluşan erzak paketleri de dağıttı.

Aşevi, koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan vatandaşlara da sıcak yemek desteğini sürdürdü. Karantina altında olan ve Aşevinden talepte bulunan vatandaşların evlerine, belediye ekipleri tarafından her gün iki öğün sıcak yemek götürüldü.

Kaynak: Bültenler

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