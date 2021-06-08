Odunpazarı özel gereksinimli bireylere yönelik kuaför hizmetine devam ediyor
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Odunpazarı özel gereksinimli bireylere yönelik kuaför hizmetine devam ediyor

Odunpazarı özel gereksinimli bireylere yönelik kuaför hizmetine devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Odunpazarı Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için çalışmalarını sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için çalışmalarını sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi, ESKUBER ile birlikte özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti vermeye devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Berberler, Kuaförler, Güzellik ve Dövmecilik Salonu İşletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESKUBER) iş birliği ile özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti vermeye başladı. Yenikent Mahallesi Seramik Park içinde yer alan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda her türlü COVİD- 19 önlemleri alındı.

Kuaför hizmetinden faydalanmak için randevu alınması gerekiyor

Her ayın ilk ve üçüncü haftası Salı günleri kadınlara, Çarşamba günleri ise erkeklere kuaförlük hizmeti verilirken, bu hizmetten faydalanmak isteyen özel gereksinimli bireylerin ailelerinin randevu alması gerekiyor. Randevu almak isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün 0 222 250 76 46 ya da Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nin 0 222 227 86 38 numaralı telefonlarını arayarak randevu alabilir. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı özel gereksinimli bireylere yönelik kuaför hizmetine devam ediyor
Odunpazarı özel gereksinimli bireylere yönelik kuaför hizmetine devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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