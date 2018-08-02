Odunpazarı'nın Minikleri Biniciliği Öğreniyor

Odunpazarı Belediyesi, minik öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak amacıyla yaz ayı boyunca etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda, Oyunpazarı'nın minik öğrencileri Eskişehir Atlı Spor Kulübü'nde her hafta Çarşamba günü atlara binerek hem binicilik öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyorlar.

Minik öğrenciler daha sonra atların beslenme ve bakımıyla ilgili bilgiler alarak, atları yakından tanıma fırsatı yakalıyor. Minik öğrenciler, eğitmenlerin yardımıyla ata binip alanda tur atarak heyecan, korku, mutluluk, sevinç gibi tüm duyguları bir arada hissediyor.