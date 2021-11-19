Odunpazarı'nın değişen yönlerine vatandaşlar alışamadı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ara sokaklardaki trafik kurallarının yeniden düzenlenmesinin ardından vatandaşlar yeni kurallara hala alışamadı.

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesindeki Paşa, Orta ve Dede mahallelerinin ara sokaklarındaki trafik kuralları değişti. Yıllardır kullanılan araç giriş yönleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla tersine çevrildi. Yönlerin değiştiğini bilmeyen ve 'girilmez' tabelasını fark etmeyen sürücüler, eski kurallara göre hareket ettiği için zaman zaman trafik kazası tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Odunpazarı Mezarlığı'na gitmek için yıllardır kullanılan 'tek yön' tersine çevrilince vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Alınan karara tepki gösteren bazı sürücüler ise bölgede trafik sorunu yaşandığını ve küçük çaplı kazaların meydana geldiğini belirtti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet