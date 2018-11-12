Odunpazarı'nın Arşivi Emin Ellerde

Odunpazarı 75. Yıl Mahallesi'ne modern arşiv binası inşa eden Odunpazarı Belediyesi, tüm dökümanlarını bu binada arşivledi.

Modern arşiv binası ile Odunpazarı Belediyesi'nin kuruluşundan günümüze kadar olan tüm belgeleri güvenli ortamda korumayı başaran Odunpazarı, belgelerin elektronik ortama geçirilmesini de sağladı. Bu şekilde işlemlerin daha kolay gerçekleştirilmesini sağlayan Odunpazarı Belediyesi, arşiv çalışmalarına ve eğitimlerine devam ediyor.

Son olarak Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı ile Yapı Kontrol Müdürlüğü personeline eğitim verildi. Arşiv yazılımının nasıl kullanılacağının anlatıldığı toplantıda, Yapı Kontrol Müdürlüğü sekmesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Belgelerin dijital arşive aktarımının devam ettiğini belirten yetkililer, aktarım işlemi tamamlandığında Odunpazarı Belediyesi'nin arşiv bilgilerine ulaşımının daha kolay olacağını kaydetti. - ESKİŞEHİR