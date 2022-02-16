Odunpazarı'ndan "Türkçe" duyarlılığı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Türkçe yazım kuralları ve yabancı sözcüklerin yerine Türkçe sözcüklerin kullanılmasına önem veren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkçede meydana gelen gelişme ve değişimlerin yakından takip edilmesi için Odunpazarı Belediye personeline "Türkçe yazım kuralları" konulu bir eğitim verilmesi talimatı verdi. Başkan Kurt'un talimatı ile harekete geçen Odunpazarı Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Hasan Polatkan Kültür Merkezinde "Türkçe yazım kuralları" konulu bir eğitim düzenledi.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kevser Candemir'in verdiği eğitime, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra belediye personeli katıldı. "Dilin önemi", "Türkçe yazım kuralları", "noktalama işaretleri" ve "doğru sözcük kullanımı" gibi konuların işlendiği eğitimde, Türkçe kelime kullanımının önemine de ayrıca dikkat çekildi.

Eğitim sırasında zaman zaman yaşadığı deneyimlere yer veren Candemir, Başkan Kurt'a Türkçe konusunda gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti.

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