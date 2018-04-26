Odunpazarı'ndan Sokaktaki Dostlara Yardım Eli

Düzenlenen etkinlikte Odunpazarı Kent Konseyi'nin daha önce yaptığı hayvan besleme etkinlikten elde ettiği ve Odunpazarı Belediyesi tarafından temin edilen mamalar ile birlikte mahallede bulunan yaklaşık kırk sokak hayvanı beslendi. Etkinliğe katılan çocuklar, hayvanları beslemenin keyfini yaşarken bir yandan da hayvan dostlarını sevmeyi ihmal etmedi.

Gerçekleştirilen etkinlikte, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlık Merkezi görevlileri sokak hayvanlarının genel sağlık kontrolleri ve aşılarını da yaptı.