Odunpazarı'ndan özel gereksinimli bireyler için kuaför hizmeti
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Odunpazarı'ndan özel gereksinimli bireyler için kuaför hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Odunpazarı'ndan özel gereksinimli bireyler için kuaför hizmeti

Odunpazarı Belediyesi, ESKUBER ile birlikte özel gereksinimli bireyler için kuaför hizmeti vermeye başladı.

Odunpazarı Belediyesi, ESKUBER ile birlikte özel gereksinimli bireyler için kuaför hizmeti vermeye başladı.

Her ayın ilk ve üçüncü haftasında Salı günleri kadınlara, Çarşamba günleri ise erkeklere verilen kuaför hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların randevu alması gerekiyor. Özel gereksinimli bireylere her zaman yardım eli uzatan Odunpazarı Belediyesi, çeşitli kurum, kuruluş ve meslek odaları ile protokoller imzalayarak vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi geçtiğimiz aylarda Eskişehir Berberler, Kuaförler, Güzellik ve Dövmecilik Salonu İşletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESKUBER) ile protokol imzalayarak örnek bir çalışmayı hayata geçirmişti. İmzalan protokol kapsamında Yenikent Mahallesi Seramik Park içinde yer alan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde özel gereksinimli bireyler için kuaför hizmeti verilmeye başlandı. Covid-19 önlemlerinin alındığı Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde her ayın ilk ve üçüncü haftası Salı günleri kadınlara, Çarşamba günleri ise erkeklere kuaförlük hizmeti verilecek. Bu hizmetten faydalanmak isteyen özel gereksinimli bireylerin ailelerinin, Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü ya da Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'ni arayarak randevu almaları gerekiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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