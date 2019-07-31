Odunpazarı'ndan Hamamyolu'nda muhteşem dans gösterisi

Odunpazarı Belediyesi'nin mahallelerde etkinlikleri artırmak ve mahallelere canlılık kazandırmak için düzenlediği Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, Hamamyolu'nda gerçekleştirilen dans gösterisi ile devam etti.

Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu'nda düzenlenen dans gösterisine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları ve Modern Dans Topluluğu-Çocuk ve Yetişkin Grubu tarafından gerçekleştirilen dans gösterisi, renkli gösterilere sahne oldu. Dans gösterisi izleyicilerin büyük beğenisini kazanırken, vatandaşlar bu gösteriyi görüntülemek için adeta birbiri ile yarıştı. Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları ve Modern Dans Topluluğu-Çocuk ve Yetişkin Grubu, gösteri sonunda büyük alkış aldı. Vatandaşlar, dans gösterisine katılan Başkan Kazım Kurt'a yoğun ilgi gösterdi. Gösteriyi izlemek için Hamamyolu'na gelen vatandaşlarla görüşen Başkan Kurt, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi.

Konserden, film gösterimi ve dans gösterisine birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, 2 Ağustos Cuma günü Seramik Park'ta gerçekleştirilecek Odunpazarı Belediyesi Vurmalı Çalgılar Topluluğu ve pop konseri ile sona erecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA