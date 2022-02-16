Odunpazarı'ndan "Geç Kalınmış Türküler" konseri

20 Şubat Pazar günü, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşecek olan "Geç Kalınmış Türküler" konseri, saat 19.00'da başlayacak. Erkan Yalçınkaya tarafından hazırlanan konserin solistliğini ise Belenay Kıraç yapacak. Konsere katılmak isteyen vatandaşlar, ücretsiz davetiyelerini Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinden edinebilir.

Davetiyelerin sınırlı sayıda olduğunu belirten yetkililer, girişlerde HES Kodu gösterilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekti.Yetkililer, konser ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların, hafta içi 08.00-18.00 saatleri arasında 0 (222) 233 05 82 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabileceğini söyledi.

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