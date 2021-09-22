Odunpazarı'ndan engelli bireylere ücretsiz kuaför hizmeti

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediyesi, ESKUBER ile birlikte özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti vermeye devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Berberler, Kuaförler, Güzellik ve Dövmecilik Salonu İşletmeleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ESKUBER)iş birliği ile özel gereksinimli bireylere kuaför hizmeti veriyor. Kuaför hizmeti, Yenikent Mahallesi Seramik Park içinde yer alan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

KUAFÖR HİZMETİNDEN FAYDALANMAK İÇİN RANDEVU ALINMASI GEREKİYOR

Her ayın ilk ve üçüncü haftası Salı günleri kadınlara, Çarşamba günleri ise erkeklere kuaförlük hizmeti verilirken, bu hizmetten faydalanmak isteyen özel gereksinimli bireylerin ailelerinin randevu alması gerekiyor.

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