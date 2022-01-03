Odunpazarı'ndan çevre ve atık eğitimi

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Korona salgını nedeniyle bir süre ara verilen çevre ve atık eğitimlerinin ilki Cumhuriyet Lisesi'nde verildi.

Çevreyi ve doğayı korumaya yönelik çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, çocukları çevre ve doğa konusunda bilinçlendirmek için verdiği 'çevre ve atık eğitimlerine' devam ediyor.Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen çevre ve atık eğitimlerin ilki Cumhuriyet Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Lisesi'nde düzenlenen eğitim, iki oturumda gerçekleştirildi. Eğitime öğrencilerin yanı sıra okul personeli de katıldı. Eğitim süresince öğrenci ve okul personeline Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisleri tarafından geri dönüşüm ve atık yönetimi ile ilgili sunum yapıldı.

Etkili bir çevre bilinci oluşturan eğitimlerde çöp ve geri dönüşümün ne olduğundan, nerelere atılması gerektiğinden, atılan çöp ve geri dönüşümlerin nerelere gittiğinden ve geri dönüşümün faydalarından bahsedildi. Eğitimlere büyük bir ilgi ile katılan çocuklar, eğitimlerin sonucunda, geri dönüşüm, geri kazanım ve çevre bilinci konusunda detaylıbilgi sahibi oldular.

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