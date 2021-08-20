Odunpazarı'ndan aşı teşviki
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Odunpazarı'ndan aşı teşviki

Odunpazarı'ndan aşı teşviki
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi, belediye personeline yazı göndererek, COVİD-19 aşısı yaptırmalarını istedi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt imzalı yazıda, tüm çalışanların aşısını yaptırmasının kendilerinin ve mesai arkadaşlarının sağlığı için önem arz ettiği vurgulandı.

Daha önce birçok kez sosyal medya, gazete ve televizyonlar aracılığıyla COVİD 19 (Koronavirüs) önlemleri ile ilgili uyarılarda buluna Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vaka sayılarının artmasının ardından Odunpazarı Belediye Personeline yazı göndererek, tüm personelin aşı olmasını istedi. Belediye bünyesindeki tüm müdürlüklere teb

liğ edilen yazıda Başkan Kurt, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 4. Maddesinde işverenlerin, tüm çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlülükleri bulunduğu; çalışanlarıkoruyucu önlemler alınması ve aşıya özendirici tedbirler alınması hususunda yükümlülüklerinin bulunduğunu hatırlattı.

"COVİD-19 SALGINI TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN TEHDİT YARATIYOR"

Covid-19 salgınının önlenmesi kapsamında iş yerlerinde ortak kullanım alanlarında, riskleri en aza indirmek için gerekli koruyucu tedbirlerin alındığını, maske ve dezenfektan temininin sağlandığı, sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi konusunda da personelin bilgilendirildiğini belirten Başkan Kurt, "Covid-19 salgınının bulaşıcılığı ve tüm çalışanlar için yarattığı tehdit şüphesizdir. Aşı hasta olma olasılıklarını ve hastalığın şiddetini düşürmekte, aşı olmayanların virüsü alması, bulaştırması daha yüksek ihtimal olarak görülmektedir. Covid-

19 salgınının iş hayatındaki olumsuz etkilerini azaltmak bakımından özellikle iş yeri sağlığı ve güvenliğinin korunabilmesi gerektiğinden, aşı olmayı kabul etmeyen çalışanlar açısından zorlayıcı tedbirlerin alınması kaçınılmazdır" dedi.

"ZOR GÜNLERİN SONA ERMESİ ORTAK DİLEĞİMİZ"

Personele gönderilen yazı da 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 19. Maddesine de atıfta bulunan Başkan Kurt,çalışanların kendilerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlü olduğunun altını çizdi. Covid-19 pandemisinin yıkıcı etkilerini Odunpazarı Belediyesi olarak derinden tecrübe ettiklerini ifade eden Başkan Kurt, zor günlerin sona ermesi, iş yerlerinin normale dönmesinin ortak dilekleri olduğunu kaydetti. Alınan önlemlere rağmen bir arada çalışma ve temas nedeniyle aşı olmaktan imtina eden çalışanların neden olacağı bulaş riski ve olası ciddi sonuçları nedeniyle personeli uyaran Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin tüm çalışanlarından Sağlık Bakanlığınca belirlenen aşı programına uygun aşılarını yaptırmalarını istedi.

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Kaynak: Bültenler

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