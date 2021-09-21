Odunpazarı'ndan ağız ve diş sağlığı taraması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Odunpazarı'ndan ağız ve diş sağlığı taraması

Bültenler - Haberler | Güncel
Odunpazarı'ndan ağız ve diş sağlığı taraması

"Halk için Halk Merkezleri" sloganı ile çalışmalarını yürüten Odunpazarı Belediyesi, halk merkezlerinde çocuklara yönelik olarak ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştiriyor.

Odunpazarı Belediyesi,Karapınar ve Orhangazi Halk Merkezlerinde çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi. Smile Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği işbirliğiyle yürütülen sağlık taraması kapsamında 6-12 yaş grubundaki çocuklar, ağız ve diş sağlığı muayenesinden geçirildi.

Diş taramasını gerçekleştiren uzman çocuk diş hekimleri, çocukları diş sağlığının önemi, diş çürüklerinin erken dönemde tanınması, diş sağlığının bozulmasına bağlı olarak, vücuttaki diğer organları etkileyebilecek sağlık sorunlarının önüne geçilmesi için yapılması gerekenler konularında bilgilendirdi. Diş taraması ve diş sağlığı eğitiminin ardından çocuklara cesaret sertifikası ve hediyeler verildi.

Karapınar ve Orhangazi Halk Merkezlerinde gerçekleştirilen ağız ve diş sağlığı taramasının ardından yetkililer, ağız ve diş sağlığının en çok ihmal edilen konulardan biri olduğuna dikkati çekti. Gerçekleştirdikleri tarama ile çocuklara, diş sağlığının önemini anlattıklarını ifade eden yetkililer, çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Damacanadan hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi

Damacanadan hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Mustafa Şentop Adnan Menderes Süleyman Soylu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Cansu Dere Yıldız Tilbe Özge Özpirinçci Alex Teixeira
Spor Rıza Çalımbay Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Abdullah Avcı Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Odunpazarı'ndan ağız ve diş sağlığı taraması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 11:16:26. #1.17#