Odunpazarı'ndan afet bölgelerine yardım eli
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Odunpazarı'ndan afet bölgelerine yardım eli

Odunpazarı'ndan afet bölgelerine yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Odunpazarı Belediyesi, sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Artvin'in Arhavi ilçesine temizlik malzemesi gönderirken, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK) ise Muğla'daki yangın bölgesinde yardım çalışmalarına katılıyor.

Odunpazarı Belediyesi, sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Artvin'in Arhavi ilçesine temizlik malzemesi gönderirken, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK) ise Muğla'daki yangın bölgesinde yardım çalışmalarına katılıyor.

Geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşayan ve bu felaketin yaralarını sarmaya çalışan Artvin'in Arhavi ilçesine Odunpazarı Belediyesi yardım eli uzattı. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, 500 koli temizlik malzemesinin olduğu kamyon Odunpazarı Belediyesi'nin önünden Arhavi'ye doğru yola çıktı. Öte yandan orman yangınları ile mücadele eden Muğla'nın Milas ilçesi Belediye Başkanı Muhammet Tokat ile iletişime geçen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibini (OBAK) ise Muğla Milas Ören'de görevlendirdi. Milas Ören'de termik santral çevresindeki çalışmalarını tamamlayan OBAK, tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra Marmaris'e geçerek oradaki çalışmalara katıldı.

"Acınızı paylaşıyoruz"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Yaşanan sel ve yangın felaketlerinden zarar gören vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz. Felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı'ndan afet bölgelerine yardım eli
Odunpazarı'ndan afet bölgelerine yardım eli
Odunpazarı'ndan afet bölgelerine yardım eli
Odunpazarı'ndan afet bölgelerine yardım eli
Odunpazarı'ndan afet bölgelerine yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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