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Odunpazarı'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği

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Odunpazarı'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği

Yenikent Mahallesi Seramik Park'ta bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde atölye çalışmalarına katılan özel gereksinimli bireylerin hünerlerini sergilediği etkinlik, özel gereksinimli bireylerin oluşturduğu koronun söylediği şarkılarla başladı. Şiirlerin okunduğu, dansların edildiği etkinlikte, Başkan Kurt ve özel gereksinimli bireyler birlikte keyifli saatler geçirdi. Renkli anların yaşandığı etkinlik, izlemeye gelenlerden de tam not aldı.

Etkinliğin sonunda özel gereksinimli bireyler, kendi yaptıkları hediyeyi ve yazdıkları notu Başkan Kurt'a takdim etti.

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