Odunpazarı'ndan 23 Nisan temalı dijital resim sergisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Odunpazarı'ndan 23 Nisan temalı dijital resim sergisi

Odunpazarı'ndan 23 Nisan temalı dijital resim sergisi
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinleri kapsamında, 'dijital resim sergisi' düzenleyecek.

Çağdaş Sanatlar Galerisi tarafından gerçekleştirilecek olan resim sergisinde, tema "23 Nisan" olacak.

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi, koronavirüs salgını nedeni ile evlerinden çıkamayan çocukların çizdiği resimlerden oluşturduğu 'dijital resim sergisine devam ediyor. Dijital resim sergisinin teması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olacak.

Sergiye katılmak isteyen çocuklar çizdikleri resimleri, isim, soyisim ve resim ismiyle birlikte Çağdaş Sanatlar Galerisi'nin sosyal medya hesapları üzerinden göndermesi yeterli olacak. Sergi 23 Nisan Günü Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi sayfasında yayınlanacaktır.

Kaynak: Bültenler

22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan tatil mi? Kaç gün tatil var?
22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan tatil mi? Kaç gün tatil var?
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan'da liselere tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi?
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan'da liselere tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş Hande Erçel Burak Sergen
Spor Arda Turan Yılmaz Vural Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Odunpazarı'ndan 23 Nisan temalı dijital resim sergisi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:51:00. #1.16#

title