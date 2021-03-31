Odunpazarı'ndaki metruk ve riskli binaların yıkım ve rehabilitasyon çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Odunpazarı'ndaki metruk ve riskli binaların yıkım ve rehabilitasyon çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Odunpazarı'ndaki metruk ve riskli binaların yıkım ve rehabilitasyon çalışmaları

Odunpazarı Belediyesi, ilçe sınırları içinde bulunan metruk ve riskli binaların yıkım ve rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, ilçe sınırları içinde bulunan metruk ve riskli binaların yıkım ve rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan vatandaşları rahatsız eden ve suç işleyenlerin saklanmasına imkan veren metruk yapılarda başlattığı rehabilite ve yıkım işlemlerini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Karapınar Mahallesi'nde bir metruk binada kapama işlemi gerçekleştirdi.

Odunpazarı Bölgesi'nde vatandaşların huzuru ve güvenliği için yıkım ve rehabilite çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen yetkililer, vatandaşların metruk binalarla ilgili taleplerini emniyet birimlerine bildirmesi gerektiğini belirtti. Emniyet birimlerinin Odunpazarı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü iletişime geçtiğini anlatan yetkililer, Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan tespit çalışmasından sonra, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkım ve rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirildiğini vurguladı. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı'ndaki metruk ve riskli binaların yıkım ve rehabilitasyon çalışmaları
Odunpazarı'ndaki metruk ve riskli binaların yıkım ve rehabilitasyon çalışmaları
Odunpazarı'ndaki metruk ve riskli binaların yıkım ve rehabilitasyon çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Ali İhsan Su Erkan Kandemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Cemal Can Canseven
Spor Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Odunpazarı'ndaki metruk ve riskli binaların yıkım ve rehabilitasyon çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 13:24:17. #1.15#
title