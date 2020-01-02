Odunpazarı'ndaki asansörler Makina Mühendisleri Odası'na emanet

02.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:43

Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Makine Mühendisleri Odası arasında ilçe sınırları içerisinde yer alan tüm asansörlerin periyodik muayenesinin yapılması konusunda 4 yıllık protokol imzalandı.



Odunpazarı Belediyesi'nde düzenlenen protokol törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Atila Tomsuk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmzalanan protokole göre; Makine Mühendisleri Odası, Odunpazarı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalışıp çalışmadığını denetleyerek, tespit ettiği eksiklikleri belediyeye bildirecek. Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılan periyodik kontrol sonucu güvensiz veya kusurlu olması durumunda, kırmızı etiket iliştirilmiş asansörler otuz gün; sarı etiket iliştirilmiş asansörlerde ise altmış gün içinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesinin sağlanması gerekiyor. Kontrolü yapılmayan veya belirtilen süreler sonunda kusurlu bulunan asansörlerin kontrolü sonrasında uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda ise yasal işlemler doğrultusunda kusurlu asansör mühürlenerek hizmet dışı bırakılacak.



Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi ile imzalanan protokollerle ilgili konuşan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları ile olan işbirliğini sürdürdüğünü kaydetti. "İlçede bulunan asansörlerin bakımını ticari kaygılardan uzak biçimde, bir kamu kurumu titizliğinde inceleyeceklerine inandığım makine mühendisleri odası ile birlikte gerçekleştireceğiz" diyen Başkan Kurt, Makine Mühendisleri Odası'nın da bu işi en üst düzeyde gerçekleştirip Odunpazarı halkının can ve mal güvenliğini sağlayacağını kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA