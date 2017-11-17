Odunpazarı'nda Vezneler Hafta Sonu Açık Olacak

Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, hafta sonunda da mesai yapacak.



Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri ile 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırma yapacak vatandaşların işlemlerinin daha rahat yapabilmeleri için hafta sonları çalışacak. Son ödeme tarihinin 30 Kasım 2017 Perşembe günü olduğunu vurgulayan yetkililer, 18-19 Kasım ile 25-26 Kasım Cumartesi ve Pazar Günleri 09.00-16.00 saatleri arasında gişelerin açık olacağını söyledi. Yetkililer, belirtilen saatler arasında vatandaşların ödemelerini yapabileceğini kaydetti. - ESKİŞEHİR