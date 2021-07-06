Odunpazarı'nda Temmuz ayı meclis toplantıları sona erdi
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Odunpazarı'nda Temmuz ayı meclis toplantıları sona erdi

Odunpazarı'nda Temmuz ayı meclis toplantıları sona erdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi 2021 yılı Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı 14'üncü Birleşim 1'inci oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında gerçekleştirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Odunpazarı Belediyesi Nikâh Salonu'nda yapılan meclis toplantısında 5 gündem maddesi görüşüldü.

Pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen Meclis toplantısında görüşülen gündem maddelerinden 5'i oybirliği ile kabul edildi. Odunpazarı Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısının 1 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılmasına karar verildi.

ODUNPAZARI'NDA ŞEFFAF VE KATILIMCI BİR YÖNETİM ANLAYIŞI VAR

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gündem dışı konuşmalar sırasında, Odunpazarı Belediyesi'nin katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile yönetildiğini söyleyerek, "Bugüne kadar Sayıştay ve meclis denetimlerinden alnımızın akıyla çıktık. İşbaşına geçtiğimiz günden beri yapılan bütün yanlışlıkları ortadan kaldırdık. Hükümetin taşeron meselesini çözmek için yaptığı işi, biz Odunpazarı Belediyesi'nin yönetimine gelir gelmez gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz büyük ihalelerimizin hepsini canlı olarak yayınladık.

Kamu kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, belediyenin bütçesinde tasarruf ettik ve bütçe fazlası verdik. Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışımız ile Odunpazarı Belediyesi olarak yaptığımız tasarruflarla öne çıktık" dedi

Kaynak: Bültenler

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