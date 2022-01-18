Odunpazarı'nda seyirlik kar manzaraları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Odunpazarı'nda seyirlik kar manzaraları

Odunpazarı'nda seyirlik kar manzaraları
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir'de gece başlayan kar yağışı, Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan dükkân ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir'de beklenen kar yağışı başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Eskişehir'i beyaza bürüdü. Kentte her yıl ziyaretçi akınına uğrayan Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde beyaz örtü, dükkân ve evlerin çatılarını süsledi. Kar yağışı sebebiyle kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı Tarihi Bölge, drone ile havadan görüntülendi.

Kar yağışı sebebiyle Eskişehir beyaz bir örtüyle kaplanırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yollardaki karlar tuzlama çalışmaları yapan Odunpazarı Belediyesi ekipleri tarafından temizlenirken, ağaçlarda, bahçelerde duran karlar muhteşem bir manzara oluşturdu.

Aydos Ormanına lapa lapa kar yağdı

Aydos Ormanına lapa lapa kar yağdı

 Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi büyük tehlike atlattı! O anlar ekrana da yansıdı

Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi büyük tehlike atlattı! O anlar ekrana da yansıdı
Bültenler - Son Dakika Haberleri

Odunpazarı, Eskişehir, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title