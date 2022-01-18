Odunpazarı'nda seyirlik kar manzaraları

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir'de beklenen kar yağışı başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Eskişehir'i beyaza bürüdü. Kentte her yıl ziyaretçi akınına uğrayan Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde beyaz örtü, dükkân ve evlerin çatılarını süsledi. Kar yağışı sebebiyle kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı Tarihi Bölge, drone ile havadan görüntülendi.

Kar yağışı sebebiyle Eskişehir beyaz bir örtüyle kaplanırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yollardaki karlar tuzlama çalışmaları yapan Odunpazarı Belediyesi ekipleri tarafından temizlenirken, ağaçlarda, bahçelerde duran karlar muhteşem bir manzara oluşturdu.

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