Odunpazarı'nda Oylar Yeniden Sayılacak

AK Parti'nin Mahalli İdareler Seçimi sonuçlarına itiraz etmesi üzerine Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde belediye başkanlığı oylarının tekrar sayılma kararı alındı.

Eskişehir'de, AK Parti'nin yaptığı itiraz sonucu İl Seçim Kurulu, Odunpazarı ilçesinin belediye başkanlığı oylarının tekrar sayılmasını kararlaştırdı. İlçede CHP'nin adayı Kazım Kurt 120 bin 394 oy ile resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilmişti. AK Parti'nin adayı Volkan Doğan ise 113 bin 207 oyda kalmıştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA