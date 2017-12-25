Odunpazarı'nda Oda Müziği Konserleri Başladı

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çağdaş Sanatlar Galerisi içinde yer alan Nikah Salonu'nda Oda Müziği Konseri gerçekleştirdi. Konserde; Gülen Ede Serter, Şeniz Aybulus, Elena Nayman Ünaldı ve Mutlu Varlık Kocaili'den oluşan Nemeth Quartet Grubu sahne aldı.

Nemeth Quartet Konserine Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt ile çok sayıda sanatsever katıldı. George Frideric Handel, Wolfgang Amadeus Mozart, Vaja (Vajha) Azarashvili, Franz Schubert, Oğuzhan Balcı, Zoltan Kodaly, Johannes Brahms, Astor Piazzolla, Kaptanzate Ali Rıza Bey, Hammamizade İsmail dede Efendi ve Kevser Hanım'ın eserlerini başarılı bir şekilde yorumlayan sanatçılar, konser sonrası büyük alkış aldılar.

BENİM HAYALLERİMDEN BİRİ GERÇEKLEŞMİŞ OLDU

Konser sonunda Serter, Aybulus, Ünaldı ve Kocaili'ye çiçek takdim eden Başkan Kurt, kısa bir konuşma yaptı. Gerçekleşen bu konser ile hayallerinden birinin de gerçekleştiğini belirten



Başkan Kurt, 4 mahalleyi asfaltlamış kadar olduk esprisi ile konuşmasına devam etti. Başkan Kurt, "Belediyecilik sadece yol yapmak değil, asfalt yapmak değil. Biz bu galeriyi çağdaş sanatları geliştirelim ve Eskişehirliler ile kucaklaştıralım diye açtık. Umarım bundan sonra belirli periyotlarla bu konserlere devam ederiz. Yine bekleriz" dedi.