Odunpazarı'nda Korona virüse karşı titiz denetimler sürüyor
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Odunpazarı'nda Korona virüse karşı titiz denetimler sürüyor

Odunpazarı Belediyesi, normalleşme sürecinde de Korona virüse karşı çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı'nda Korona virüse karşı titiz denetimler sürüyor
11.07.2020 12:28 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:32

Odunpazarı Belediyesi, normalleşme sürecinde de Korona virüse karşı çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'de ilk Korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan beri büyük bir titizlikle çalışan Odunpazarı Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarına ve sosyal mesafe denetimlerine aralıksız sürdürüyor.

Alınan tedbirler kontrol ediliyor

Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetimlerde lokanta ve kahvehanelerin hijyen kurallarına uygunluğunu, Korona virüs tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve masalar arasındaki sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. İş yerlerinde ateş ölçer ve dezenfektan bulundurulup bulundurulmadığını da kontrol eden Zabıta ekipleri, uymayan iş yerlerine kanuni işlem uyguluyor.

Çalışmalar 7/24 devam ediyor

Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kreş, anaokulu ve camilerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, bu güne kadar konsantre halde olmak üzere 44 ton dezenfeksiyon solüsyonu kullandıklarını belirtti. Çalışmalarının 7/24 sürdürdüklerini belirten yetkililer, "Odunpazarı Belediyesi olarak bizler, virüsün yayılmasını önleyici tedbirler alıyoruz. Korona virüs tehlikesi ortadan kalkana kadar da 7/24 çalışmaya devam edeceğiz. Ancak vatandaşlarımızın da temkinli olması gerekiyor. Lütfen, eski alışkanlıklarımızdan vazgeçelim, artık bu virüs ile yaşamayı öğrenmemiz lazım" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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