Odunpazarı'nda karla mücadele 7/24 sürüyor

Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kar yağışının başlaması ile teyakkuza geçen ekipler, karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam etti. Ekipler, müdürlükler bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçları ile özellikle sorumluluk alanında bulunan cadde ve sokaklar ile otobüs, minibüs güzergahları; hastane, cami, okul ve aile sağlığı merkezlerinin çevresinde karla mücadele ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bir taraftan da kar küreme çalışmaları yapıyor. Odunpazarı Belediyesi kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış tuzlama ve kar küreme aracı kullanırken, Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için gece gündüz 24 saat hazır bekliyor.

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