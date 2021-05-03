Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları titizlikle devam ediyor
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Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları titizlikle devam ediyor

Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları titizlikle devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, hava sıcaklığının arttığı bu günlerde vatandaşların sineksiz ve rahat bir yaz geçirmeleri için ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, hava sıcaklığının arttığı bu günlerde vatandaşların sineksiz ve rahat bir yaz geçirmeleri için ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü İlaçlama ve Dezenfeksiyon Birimi, 5 ziraat mühendisi, 1 biyolog ve 1 kimyager personel ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 12 ay boyunca düzenli şekilde devam eden ilaçlama çalışmalarında rögar ilaçlamaları sona ererken, bununla birlikte sürdürülen larva mücadelesi devam ediyor. Hava sıcaklığının arttığı bu günlerde vatandaşların sineksiz ve rahat bir yaz geçirmeleri için, larva mücadelesinin yanında uçkun mücadelesine de başlandı.

Odunpazarı Belediyesi ekipleri, belirlenen program dahilinde ilçe genelinde tüm sokaklarda haftada en az iki kez düzenli ilaçlama çalışması yapıyor. Çalışmalar her hafta belirlenen periyotlarda sürdürülürken, ilaçlamalarda Dünya Sağlık Örgütü WHO onaylı, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, insan sağlığına zararsız çevre sağlığı ürünleri kullanılıyor. Yapılan tüm çalışmalar ilaçlama takip programına kaydediliyor ve tüm ilçe sınırları titizlikle ilaçlanıyor. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları titizlikle devam ediyor
Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları titizlikle devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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