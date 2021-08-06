Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları devam ediyor
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Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, hava sıcaklığının arttığı bu günlerde vatandaşların sineksiz ve rahat bir yaz geçirmeleri için ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü İlaçlama ve Dezenfeksiyon Birimi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 12 ay boyunca düzenli şekilde devam eden ilaçlama çalışmalarında birim, vatandaşların sineksiz ve rahat bir yaz geçirmeleri için, larva mücadelesinin yanında uçkun mücadelesine devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi ekipleri, belirlenen program dâhilinde ilçe genelinde tüm sokaklarda haftada en az iki kez düzenli ilaçlama çalışması yapıyor. Çalışmalar her hafta belirlenen periyotlarda sürdürülürken, ilaçlamalarda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, insan sağlığına zararsız çevre sağlığı ürünleri kullanılıyor. Yapılan tüm çalışmalar ilaçlama takip programına kaydediliyor ve tüm ilçe sınırları titizlikle ilaçlanıyor.

Kaynak: Bültenler

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